Son dakika | Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada hangi konular var? İşte detaylar

Hepimiz CHP lideri Özgür Özel ile Erdoğan görüşmesine odaklanmıştık. Bu hafta başında Özgür Özel ile başlamayı düşünüyorduk. Fakat o görüşme 1 Mayıs sonrasına kaldı gibi gözüküyor.

Erdoğan uzun zamandur yüz yüze görüşmediği Bahçeli ile 1 araya gelmiş olacak. En son görüşme 11 Ocak tarihinde Beştepe'de yapıldığını hesaba katarsak ve Bahçeli'nin Mart ayında gerçekleştirdiği ev kazasını da gündeme alırsan bu görüşme oldukça kıymetli."