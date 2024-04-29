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Son dakika | Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada hangi konular var? İşte detaylar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada hangi konular var? İşte detaylar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. A Haber muhabiri Rüya Akkuş sürpriz görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Görüşmede Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirildiği tahmin ediliyor.

Ayrıca sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktanın masada olacağı değerlendiriliyor.

Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirildi.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Saat 15.50'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Bahçeli, ziyareti sonrası Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Erdoğan, gazetecileri selamladıktan sonra Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş görüşmenin detaylarını aktardı.

GÖRÜŞME PLANLI MI?
"Bizim bu hafta gerçekleşmesini beklediğimiz görüşmelerden bir tanesiydi ama çok mu planlıydı diye soracak olursanız bunun yanıtı hayır olacak.

Hepimiz CHP lideri Özgür Özel ile Erdoğan görüşmesine odaklanmıştık. Bu hafta başında Özgür Özel ile başlamayı düşünüyorduk. Fakat o görüşme 1 Mayıs sonrasına kaldı gibi gözüküyor.

Erdoğan uzun zamandur yüz yüze görüşmediği Bahçeli ile 1 araya gelmiş olacak. En son görüşme 11 Ocak tarihinde Beştepe'de yapıldığını hesaba katarsak ve Bahçeli'nin Mart ayında gerçekleştirdiği ev kazasını da gündeme alırsan bu görüşme oldukça kıymetli."

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