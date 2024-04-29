Son dakika | Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi! Masada hangi konular var? İşte detaylar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. A Haber muhabiri Rüya Akkuş sürpriz görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Görüşmede Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirildiği tahmin ediliyor.
Ayrıca sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktanın masada olacağı değerlendiriliyor.
Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirildi.
GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ
Saat 15.50'de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Bahçeli, ziyareti sonrası Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Erdoğan, gazetecileri selamladıktan sonra Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş görüşmenin detaylarını aktardı.
GÖRÜŞME PLANLI MI?
"Bizim bu hafta gerçekleşmesini beklediğimiz görüşmelerden bir tanesiydi ama çok mu planlıydı diye soracak olursanız bunun yanıtı hayır olacak.
Hepimiz CHP lideri Özgür Özel ile Erdoğan görüşmesine odaklanmıştık. Bu hafta başında Özgür Özel ile başlamayı düşünüyorduk. Fakat o görüşme 1 Mayıs sonrasına kaldı gibi gözüküyor.
Erdoğan uzun zamandur yüz yüze görüşmediği Bahçeli ile 1 araya gelmiş olacak. En son görüşme 11 Ocak tarihinde Beştepe'de yapıldığını hesaba katarsak ve Bahçeli'nin Mart ayında gerçekleştirdiği ev kazasını da gündeme alırsan bu görüşme oldukça kıymetli."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Makineniz yıllarca dayansın! Tamircilerin bildiği ama size söylemediği tek şey: Sadece 1 bardak...
- Unutmuş olabilirsiniz! Kayıp paralarınızı SGK ile bulun!
- Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor
- Futbol Dünyasını Sarsan Liste: En İyiler Belli Oldu, Ronaldo Liste Dışı
- Gerçek dahiler için test: 7 saniyede 6 gizli yüzü bulabilenlerin IQ'su 180'den yüksek çıkıyor
- O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!
- 47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi
- MEB'den Müjdeli Haber! Mayısta 3 Günlük Mini Tatil!
- Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
- KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...
- Uçak Su Sınırı Gizemi Çözüldü! 100 ml Sınırının Gerçek Sebebi Ne?
- O uygulamayı kullananlara son gün! Gece 12'den itibaren...