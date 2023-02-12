Dünya Kahramanmaraş depremzedeleri için seferber oldu! Türkiye’ye destek çığ gibi büyüyor

PAKİSTANLI'DAN 30 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bir Pakistan vatandaşının ABD'deki Türk Büyükelçiliği'ne giderek Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yaptığını duyurdu. Bağış yapan kişinin kimliğinin bilinmediği kaydedildi.

İngiltere Afetler Acil Durum Komitesi bağış kampanyası başlattı. İngiliz hükümetinin kampanyaya 5 milyon sterline kadar ekleme yapacağı bildirildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'deki depremler için 5 milyon euroluk yardım açıkladı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 30 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

Deprem bölgesinde 70'e yakın ülkeden arama kurtarma ekipleri bulunuyor. 7 bine yakın yabancı ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.