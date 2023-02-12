Türkiye tek yürek! Mersin Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı
Mersin Rum Ortodoks Kilisesi, depremzedeler için kapılarını açarak seferber oldu. Kilise yatakhaneye dönüştürüldü, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı. Peder Coşkun Teymur, "Şu an en büyük ihtiyacımız; barınma. Çünkü buraya gelenleri, 2 gün konuk edebiliyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından Mersin'e gelişler sürüyor. Depremzedeler otel, tesis, misafirhane ve evlerde konuk edilirken, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi de kapılarını açtı. Hatay'dan gelen Hristiyan cemaati mensubu depremzedeler için kilise içerisinde yatakhane oluşturuldu.
Kilise ayrıca depremzedeler için gıda, giyim ve temizlik ürünlerini kapsayan yardım kampanyası başlattı. Depremzedeler, buradan ihtiyaçlarını karşılıyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinden eşi ve 2 çocuğu ile gelip, kiliseye sığınan Yusuf Geçgin (29), "Çok kötü bir andı. Deprem anında 2 çocuğumu ve eşimi alarak evden kaçtık. Çok şükür, sağ salim çıktık. Birkaç gün araba kaldık, artçı depremler devam etti. Daha sonra buraya geldik. Tek tesellimiz; çocuklarımızın iyi olması. Allah, herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.
'İBADETHANEMİZİ YATAKHANEYE ÇEVİRDİK'
Mersin Rum Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Peder Coşkun Teymur, şu ana kadar yaklaşık 500 kişiyi deprem bölgesinden tahliye ettiklerini söyledi.
Teymur, "Hatay ve çevresinden kentimize gelebilecek cemaatimiz mensubu depremzedelerin karşılanması, ağırlanması, acılarının hafifletilmesi için tedbirlerimizi aldık. Kentten ayrılmak isteyenler için otobüsler ayarlayarak bölgeye gönderdik. Şu ana kadar 500 kişiyi tahliye edebildik. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik. Bölgeden gelecek kardeşlerimiz için ibadethanemizi derhal yatakhaneye çevirdik. 24 saat burada faaliyet halindeyiz. Aşhanemiz faaliyete geçti, sıcak yemek çıkartıyoruz. Ayrıca evlerini terk edemeyen kardeşlerimiz için de yine gıda, kıyafet, temizlik ve muhtelif malzeme gönderdik. Mersinli hemşerilerimize çok minnettarız. Bizlere çok büyük destek verdiler, yardımda bulundular. Şu an en büyük ihtiyacımız; barınma. Çünkü buraya gelenleri, 2 gün konuk edebiliyoruz. Daha sonra onları belirlenen evlere, misafirhanelere yerleştiriyoruz" dedi.
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