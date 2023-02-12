Türkiye tek yürek! Mersin Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı

Teymur, "Hatay ve çevresinden kentimize gelebilecek cemaatimiz mensubu depremzedelerin karşılanması, ağırlanması, acılarının hafifletilmesi için tedbirlerimizi aldık. Kentten ayrılmak isteyenler için otobüsler ayarlayarak bölgeye gönderdik. Şu ana kadar 500 kişiyi tahliye edebildik. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik. Bölgeden gelecek kardeşlerimiz için ibadethanemizi derhal yatakhaneye çevirdik. 24 saat burada faaliyet halindeyiz. Aşhanemiz faaliyete geçti, sıcak yemek çıkartıyoruz. Ayrıca evlerini terk edemeyen kardeşlerimiz için de yine gıda, kıyafet, temizlik ve muhtelif malzeme gönderdik. Mersinli hemşerilerimize çok minnettarız. Bizlere çok büyük destek verdiler, yardımda bulundular. Şu an en büyük ihtiyacımız; barınma. Çünkü buraya gelenleri, 2 gün konuk edebiliyoruz. Daha sonra onları belirlenen evlere, misafirhanelere yerleştiriyoruz" dedi.