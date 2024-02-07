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Hollandalı kahraman A Haber’de: Türkler bize son yiyeceklerini bile verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 14:14
6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına birçok ülke destek verdi. Hollanda'dan gelen arama kurtarma ekibi ise 12 Türkü enkaz altından kurtardı. O ekipten Feffrey Schamper, A Haber'e konuştu. Kurtarma çalışmalarında yaşadıklarını anlattı.
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