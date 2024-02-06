Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

Bugün Asrın Felaketi 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Bir yıl geçse de üstünden acılar hala ilk günkü gibi taze.

14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

Saatler 6 Şubat 2023'ten bu yana 04.17…

Depremden hemen sonra yıkılan illerin ayağa kaldırılması için tüm imkanlar seferber edildi.