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Haberler Galeri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

A Haber "Asrın Felaketi'nin 1. yılında deprem bölgesinde. A Haber ekipleri son durumu canlı yayında aktardı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin 1. yılında aynı vakitlerde yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 06:57
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

Bugün Asrın Felaketi 6 Şubat depreminin yıl dönümü. Bir yıl geçse de üstünden acılar hala ilk günkü gibi taze.

14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı.

Saatler 6 Şubat 2023'ten bu yana 04.17…

Depremden hemen sonra yıkılan illerin ayağa kaldırılması için tüm imkanlar seferber edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

A HABER EKİPLERİ BÖLGEDE

A Haber ekipleri özel yayında bölgede yaşananları anbean aktarıyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

DEPREM ŞEHİTLERİ İÇİN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

6 Şubat felaketinde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin 1. yılında aynı vakitlerde yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı | 6 Şubat depremlerinin 1. yılı

"KÜÇÜK KIYAMET YAŞADIK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Asrın felaketini hakikatten yaşadık. Biz deprem yaşamadık küçük kıyamet yaşadık.