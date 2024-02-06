Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

"İNSAN ACIYI KENDİ YAŞADIĞINDA BİLİYOR"

Saat 4.17'de sabaha karşı 7.7 büyüklüğünde tam 65 saniye… 65 asır gibi…

58 binden fazla insan aramızda değil. Yataklarına yattılar kimi mutluydu kimi mutsuz… Son kez ailelerini gördüler.

Sabah işleri vardı sıradan hayatlarına devam edeceklerdi. Olmadı…

Benim gibi bölgede görev alan tüm arkadaşlarımın neler hissettiğini biliyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. İnsan en çok acıyı kendi yaşadığında biliyor.