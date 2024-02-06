06 Şubat 2024, Salı
Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti. A Haber asrın felaketinin 1. yılında deprem bölgesinde... A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgede yaşadıklarını anlatırken boğazı düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı... 2'inci depremde bir kız çocuğunu kurtaran Yüksel Akalan ise dünyanın konuştuğu o görüntüde yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:44
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