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Haberler Galeri Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti. A Haber asrın felaketinin 1. yılında deprem bölgesinde... A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgede yaşadıklarını anlatırken boğazı düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı... 2'inci depremde bir kız çocuğunu kurtaran Yüksel Akalan ise dünyanın konuştuğu o görüntüde yaşadıklarını anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:44
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Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti.

04:17'de zaman durdu. Acısı ise ilk günkü gibi taze...

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Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

"HİÇ HAZIR DEĞİLİM"

A Haber Spikeri Cansın Helvacı, bölgede yaşadıklarını anlatırken boğazı düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Helvacı'nın yürekleri parçalayan sözleri;

Hiç hazır değilim sizlerle konuşmaya… Milyonlarca insan için sıradan bir geceydi tam 1 sene önce bugün.

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Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

"DİK DURACAĞIZ BUGÜN"

Çok telkin ettik ekip arkadaşlarımızla birbirimizi dik duracağız bugün…

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Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

"İNSAN ACIYI KENDİ YAŞADIĞINDA BİLİYOR"

Saat 4.17'de sabaha karşı 7.7 büyüklüğünde tam 65 saniye… 65 asır gibi…

58 binden fazla insan aramızda değil. Yataklarına yattılar kimi mutluydu kimi mutsuz… Son kez ailelerini gördüler.

Sabah işleri vardı sıradan hayatlarına devam edeceklerdi. Olmadı…

Benim gibi bölgede görev alan tüm arkadaşlarımın neler hissettiğini biliyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. İnsan en çok acıyı kendi yaşadığında biliyor.

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Her akşam aynı hüzün… A Haber Spikeri Cansın Helvacı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: En uzun aydı! Asır oldu...

"KÜÇÜK BİR KIYAMET KOPTU"

İkinci depremi onlarla birlikte yaşayıp depremzede arkadaşlarım da ekranda benim gibi.

Orada küçük bir kıyamet koptu tabiri caizse.

Çok zor üzerinden 1 yıl geçti. Yaralar sarılıyor ama orası sadece deprem bölgesi değil orası acının merkezi. Acı hala aynı, taze.