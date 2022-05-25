25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Fatih'teki silahlı çatışmanın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Fatih Beyazıt'ta yaşanan çatışmanın yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahla ateş açan kişinin vurulma anı kameraya yansıdı.