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Fatih'teki silahlı çatışmanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Giriş: 25.05.2022 14:39
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Fatih Beyazıt'ta yaşanan çatışmanın yeni görüntüler ortaya çıktı. Silahla ateş açan kişinin vurulma anı kameraya yansıdı.
Beyazıttaki çatışmanın nedeni ortaya çıktı! BEYAZIT'TAKİ ÇATIŞMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!
Beyazıtta silahlı kavga! Yaralılar var BEYAZIT'TA SİLAHLI KAVGA! YARALILAR VAR

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Silahlı çatışmanın yeni görüntüsü
Silahlı çatışmanın yeni görüntüsü
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