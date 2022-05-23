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Son dakika: Beyazıt'ta silahlı kavga; Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Beyazıt’ta silahlı kavga; Yaralılar var

Son dakika haberine göre: Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada sivil polis de yaralanırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

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