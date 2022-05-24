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Beyazıt'ta meydana gelen çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Çatışma anı kameralara böyle yansıdı
İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı, 27 kişi ise gözaltına alındı. Beyazıt'ta Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede adeta terör estiren ve korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:17Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:37