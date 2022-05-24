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Beyazıt'ta meydana gelen çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Çatışma anı kameralara böyle yansıdı

İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 7 kişi yaralandı, 27 kişi ise gözaltına alındı. Beyazıt'ta Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede adeta terör estiren ve korkunç görüntülere sahne olan çatışmanın nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:37
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Beyazıt’ta meydana gelen çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Çatışma anı kameralara böyle yansıdı

İstanbul Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları da artmaya devam ediyor.

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Beyazıt’ta meydana gelen çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Çatışma anı kameralara böyle yansıdı

Diğer yandan İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeninin detayları ortaya çıktı. Dün korkunç görüntülere sahne olan Beyazıt'taki çatışmanın altından 10 aylık bir kin çıktı. İşte ayrıntılar...

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Beyazıt’ta meydana gelen çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Çatışma anı kameralara böyle yansıdı

VALİLİK AÇIKLADI:

Yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür.

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Beyazıt’ta meydana gelen çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Çatışma anı kameralara böyle yansıdı

BEYAZIT ÇATIŞMASINDA YARALILARLA İLGİLİ BİLGİ

Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Beyazıt’ta meydana gelen çatışmanın nedeni ortaya çıktı! Çatışma anı kameralara böyle yansıdı

POLİS BAŞINDAN VURULDU HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.