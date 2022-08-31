Eminönü'nde İBB'nin bitmeyen yol çalışması! Vatandaşı bezdirdi

İstanbul Eminönü'nde İBB tarafından yapımı bir türlü tamamlanamayan yol çalışması hem sürücülerin hem de yayaların tepkisine neden oluyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o noktadan aktardı.

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