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Eminönü'nde İBB'nin bitmeyen yol çalışması! Vatandaşı bezdirdi

A Haber
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Giriş: 31.08.2022 09:17
İstanbul Eminönü'nde İBB tarafından yapımı bir türlü tamamlanamayan yol çalışması hem sürücülerin hem de yayaların tepkisine neden oluyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları o noktadan aktardı.
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