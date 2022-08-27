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Kapalı otopark yapılacaktı tarlaya dönüştü! Bayrampaşa'daki İBB projesi kaderine terk edildi

A Haber
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Giriş: 27.08.2022 12:37
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi daha kaderine terk edildi. Park yeri sıkıntısının yaşandığı Bayrampaşa'da, 2017 yılında başlayan zeminaltı otopark projesi hala bitirilemedi. Çalışmanın olmadığı şantiye, çevre sakinleri için güvenlik tehdidi oluşturmaya da başladı.
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İBB projesi kaderine terk edildi
İBB projesi kaderine terk edildi
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