Evini su basan vatandaştan İBB'ye sert tepki: İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi
İstanbul'da aniden bastıran yağmur, su baskınlarına neden oldu. Esenyurt'ta yer alan Akçaburgaz Mahallesi'nde onlarca evi su bastı. Evini dördüncü kez su basan Kadir Şaban isimli vatandaş, İBB'nin sorumsuzluğuna dikkat çekerek, "Her seferinde belediyeyi arıyorum. Geleceğiz diyorlar ancak gelmiyorlar. İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi" dedi.
Tavanlarına su dolan evlerin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakinleri ise İSKİ ve Belediye ekiplerini daha önce uyardıklarını, ancak yetkililerin duyarsız kaldıklarını söyledi.
"EVİN İÇİNDE ŞU AN 3 METRE SU VAR"
Evini 4 kere su basan Kadir Şaban, "Burayı 4 kere su bastı. Her seferinde belediyeyi arıyorum. 'Geleceğiz' diyorlar ancak gelmiyorlar. Bayramın 1'inci günü su bastı. O gün su basmadan önce İSKİ'yi aradım. 'Gelin benim evimi su basacak. Giderde sıkıntı var. Çekmiyor' diye. 'Geleceğiz' diyorlar gelmiyorlar." diyerek tepki gösterdi.
"İSKİ VE BELEDİYE ÇALIŞMIYOR, HERKES ŞİKAYETÇİ"
Şaban sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Dün yağmur yağdı. Bahçe su toplamaya başladı. Aradım İSKİ'yi tekrar 'benim evimi su basacak. Gelin kanalı açın' dedim. 'Geliyoruz' dediler. Akşam saat 18.00 oldu yine gelmediler. Benim evimi su bastı. En son saat 00.00'da geldiler. 'Bizim aracımız küçük' dediler. Ben 2 aydır söylüyorum. Gider kapalı hala açmadılar. Evin içinde şu an 3 metre su var. Bütün eşyalarım gitti. Maddi manevi zarara uğradım. İSKİ ve belediye çalışmıyor. Herkes şikâyetçi. Burada kalan gençler vardı. Boğulmaktan son anda kurtuldular"
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
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