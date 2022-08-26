Evini su basan vatandaştan İBB’ye sert tepki: İSKİ ve belediye çalışmıyor herkes şikayetçi

"Dün yağmur yağdı. Bahçe su toplamaya başladı. Aradım İSKİ'yi tekrar 'benim evimi su basacak. Gelin kanalı açın' dedim. 'Geliyoruz' dediler. Akşam saat 18.00 oldu yine gelmediler. Benim evimi su bastı. En son saat 00.00'da geldiler. 'Bizim aracımız küçük' dediler. Ben 2 aydır söylüyorum. Gider kapalı hala açmadılar. Evin içinde şu an 3 metre su var. Bütün eşyalarım gitti. Maddi manevi zarara uğradım. İSKİ ve belediye çalışmıyor. Herkes şikâyetçi. Burada kalan gençler vardı. Boğulmaktan son anda kurtuldular"