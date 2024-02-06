Bir elinde fincan kahve diğer elinde meyve suyu… Her gün ailesinin mezarına gidiyor

6 Şubat depremlerinde eşi ve 2 çocuğunu kaybetti Emre Bozkurt. 1 yıl boyunca her gün ailesinin mezarlığına çocukları için hediye, eşi içinde bir fincan kahve götürüyor. Yaşadığı acıyı anlatırken boğazı düğümleniyor.

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