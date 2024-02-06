Cep telefonuyla WhatsApp'tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

Depremzede Yaşar İhsan Pak, asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 3 arkadaşıyla abisinin ofisinde çalışırken depreme yakalandı. Sosyal medya aracılığıyla yerlerini belirtip yardım istedi. Pak, enkaz altında yaşadıklarını ve mucize kurtuluşu A Haber canlı yayınında anlattı. Pak, "Tamamen mucizelere bağlı bir şeydi. Başka hiçbir açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı. Depremden bir gün önce ise depremle ilgili kehanet videosu izlediğini belirten Pak bakın o gün geler söylemişti...

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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