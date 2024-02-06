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Haberler Galeri Cep telefonuyla WhatsApp'tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

Cep telefonuyla WhatsApp'tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

Depremzede Yaşar İhsan Pak, asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta 3 arkadaşıyla abisinin ofisinde çalışırken depreme yakalandı. Sosyal medya aracılığıyla yerlerini belirtip yardım istedi. Pak, enkaz altında yaşadıklarını ve mucize kurtuluşu A Haber canlı yayınında anlattı. Pak, "Tamamen mucizelere bağlı bir şeydi. Başka hiçbir açıklaması olamaz." ifadelerini kullandı. Depremden bir gün önce ise depremle ilgili kehanet videosu izlediğini belirten Pak bakın o gün geler söylemişti...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:14
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Cep telefonuyla WhatsApp’tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

Depremzede Yaşar İhsan Pak, 2 arkadaşlarıyla abisinin ofisinde çalışırken depreme yakalandı.

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Cep telefonuyla WhatsApp’tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bir mucize yaşandı.

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Cep telefonuyla WhatsApp’tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

İşte o gece Yaşar İhsan Pak ve 2 arkadaşı ağabeylerinin ofisinde proje üzerinde çalışıyorlardı. Depreme o anda yakalandılar. Yaptıkları paylaşım viral oldu.

Sosyal medya aracılığıyla yerlerini belirtip yardım istedi.

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Cep telefonuyla WhatsApp’tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

O ANLARI A HABER'DE ANLATTI

Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını ve mucize kurtuluşu A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Cep telefonuyla WhatsApp’tan yaptığı paylaşım sayesinde kurtuldu! Enkaz altında kalan Yaşar İhsan Pak yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Bu masa bizi kurtarır demiştim...

Öncelikle o gece hepimiz için çok zor bir geceydi. Yoğun kar yağışı sebebiyle iş için gelmiştik ofise geri dönemeyeceğimizi anladık. Geceyi burada geçirelim ana yollar açılınca döneriz diye düşündük.

Daha sonrasında deprem olayı yaşandı.