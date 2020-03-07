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07.03.2020

Türkiye'nin ilk insansız denizaltı aracı görücüye çıktı |Video

Yerli ve milli üretimde atılım yapan Türkiye rakiplerine parmak ısırtıyor. Türkiye'nin ilk insansız deniz araçlarının görücüye çıktığı fuarda ilk kez denizaltı aracı da sergilendi. Tamamen yerli üretim olan insansız denizaltı aracı İstanbul'da bugün kapılarını açan fuarda meraklılarının ziyaretine açıldı. Fuar 15 Mart tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. A Haber muhabiri Emirhan Ergen sizler için fuarı gezdi ve Türkiye'nin ilk insansız deniz araçlarını sizler için inceledi.

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