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10 yılda 330 bin siber saldırı engellendi! Bakan Uraloğlu "Müdahale Merkezi" çalışmalarını anlattı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.04.2024 11:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber olaylara müdahale mücadelesinde Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu belirterek, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)'nin kurulduğu 2014 yılından bu yana toplamda 330 binin üzerinde Zararlı Yazılım ve Siber Saldırı bağlantısı tespit etti ve bu bağlantılara erişimi engelledi.” dedi.
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