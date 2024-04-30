Telefonu kaybolan ya da çalışan kişi ne yapmalı? BTK’dan telefon için kayıp-çalıntı rehberi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telefonunu kaybeden ya da çaldıran kişilerin izlemesi gereken yol ve yöntemleri gösteren rehber hazırladı. Cihazı çalınan ya da kaybolan kişilerin ilk olarak ne yapması gerekir? İşte detaylar...

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