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Telefonu kaybolan ya da çalışan kişi ne yapmalı? BTK’dan telefon için kayıp-çalıntı rehberi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 19:34
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telefonunu kaybeden ya da çaldıran kişilerin izlemesi gereken yol ve yöntemleri gösteren rehber hazırladı. Cihazı çalınan ya da kaybolan kişilerin ilk olarak ne yapması gerekir? İşte detaylar...
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BTK’dan telefon için kayıp-çalıntı rehberi
BTK’dan telefon için kayıp-çalıntı rehberi
Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı?
Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı?
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