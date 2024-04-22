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Türkiye'nin ilk uzay kampı! Aurora simülatörü ile Mars'a insanlı yolculuk eğitimleri başlıyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 22.04.2024 16:01
Türkiye'nin ilk uzay kampında Aurora simülatörü ile Mars'a insanlı yolculuk eğitimleri başlıyor. Detayları  A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan  Uzay Kampı Türkiye Müdürü Rıza Tolga Yıldırım anlattı.
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