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ASELSAN Genel Müdürü A Haber'e konuştu

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Giriş: 23.03.2024 18:05
Türkiye 40 yıldır terör örgütleriyle mücadele ederken, 30 yıldır da çevresindeki savaşların içinde barışı sağlamaya çalışıyor. 1990 yılından bu yana, türkiye etrafında birçok çatışma ve sorun yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. İşte bu noktada savunma sanayi hiç olmadığı kadar önem kazandı. Özellikle hava savunma sistemleri ülkelerin caydırıcılığında en büyük etken. Peki bu konuda çalışmalar ne durumda. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Siper Hava Savunma Sisteminin 2024 yılında envantere gireceğini söyledi.
ASELSAN Genel Müdürü A Haber’e konuştu
ASELSAN Genel Müdürü A Haber'e konuştu
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