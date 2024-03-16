16 Mart 2024, Cumartesi
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Ambargolar aşıldı Cats hayat buldu! Elektro-optik keşif ve gözetleme sistemleri
Kanada'nın ambargo koyduğu ancak ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektro optik keşif ve gözetleme sistemleri artık dünyada bir numara. Peki muadillerini geride bırakan sistemler nasıl hayata geçirildi? ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol süreci A Haber'e anlattı.