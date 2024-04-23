ASELSAN ürünü EJDERHA’nın yeni kulanım görüntüsü paylaşıldı

ASELSAN ürünü olan elektronik harp sistemi EJDERHA’nın yeni kulanım görüntüsü paylaşıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

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