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ASELSAN ürünü EJDERHA’nın yeni kulanım görüntüsü paylaşıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 18:42
ASELSAN ürünü olan elektronik harp sistemi EJDERHA’nın yeni kulanım görüntüsü paylaşıldı.  Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.
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EJDERHA’nın yeni görüntüsü paylaşıldı
EJDERHA’nın yeni görüntüsü paylaşıldı
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