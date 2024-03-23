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TÜRKSAT 6-A'da hazırlıklar tamam! Türkiye'nin en büyük yerli üretim uydusu 8 Temmuz'da fırlatılacak

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 23.03.2024 09:55
Türkiye'nin milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6-A'nın uçuş modeli ve anten testleri tamamlandı. Yakında Amerika'ya gidecek ve 8 Temmuz'da uzaya fırlatılacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları anlattı.
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