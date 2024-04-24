Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı? BTK’dan kayıp-çalıntı rehberi

Telefonunu kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telefonunu kaybeden ya da çaldıran vatandaşların izlemesi gereken yol ve yöntemleri gösteren rehber hazırladı. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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