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Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı? BTK’dan kayıp-çalıntı rehberi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.04.2024 13:25
Telefonunu kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telefonunu kaybeden ya da çaldıran vatandaşların izlemesi gereken yol ve yöntemleri gösteren rehber hazırladı.  Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı?
Telefonun kaybeden ya da çaldıran ne yapmalı?
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