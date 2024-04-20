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Dijital telif yasası geliyor! Komisyon ilk toplantısını mayıs ayında yapacak

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 20.04.2024 13:45
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda çok ciddi bir talep olduğunu söyledi.
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