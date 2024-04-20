Dijital telif yasası geliyor! Komisyon ilk toplantısını mayıs ayında yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda çok ciddi bir talep olduğunu söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN