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Bitlisli öğrencilerin 8 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 09:56
Son dakika haberleri... Türkiye Bilimsel Araştırmalar Merkezi (TÜBİTAK), Bitlis’teki Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından hazırlanan 8 projeyi kabul etti.
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