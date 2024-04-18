Telefondan deprem uyarısı mümkün mü? Deprem uygulamaları yanıltıcı

Depremi önceden bilmek mümkün değil. Bilim adamlarının bu konuda açıklamaları oldukça kesin. Ancak bazı cep telefonu uygulamaları depremi saniyeler öncesinden haber verdiği iddiasında. Deprem uzmanlarına göre bu durumun büyük bir tehlikeye yol açabilir.

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