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İstanbul’da uluslararası yapay zeka zirvesi! Yapay zekanın geleceği bu zirvede

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.04.2024 11:15
Uluslararası yapay zeka zirvesi İstanbul'da başladı. Zirvenin ilk gününde onlarca akademisyen ve sektör temsilcisi yapay zekanın geleceğini tartıştı. Peki yapay zeka insanlığın geleceğinden asıl bir rol oynayacak? Ya da bilinç kazanacak mı? İşte uzmanlarından yanıtlar…
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