Siber saldırılar nasıl düzenleniyor? Siber saldırılarda kişisel veriler çalınır mı?

Türkiye’ye iletişim ve finans ağlarına yönelik dün siber saldırılar gerçekleştirildi. Saldırıların ardından web sitelerine erişim sağlanamadığı gibi bazı bankalar üzerinden de işlem yapılamadı. İşte dün gerçekleşen bu saldırılar siber güvenliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. A Haber canlı yayınında çarpıcı bilgiler paylaşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Dün yapılan saldırı da bu konunu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yapılan saldırılara DDOS saldırıları diyoruz. Bu saldırılar sonrası siteniz çöker ve geçişi süre işlem yapamaz hale gelir. Siber saldırganlar yine bu DDOS’un altında gerçekleşen saldırılar yaparlar. Kişisel veriler karşı tarafın eline geçemez ama site üzerinden işlem yapamazsınız. Dün yapılan saldırı da bu şekildeydi.” ifadelerini kullandı.

Ali Murat Kırık şöyle konuştu:

Özellikle iletişim ve finans ağlarına yönelik saldırılar yapılıyor. Aslında ülkeler sürekli siber savaşlarla karşı karşıya. Ülkeler bu noktada siber sanayilerine yatırım yapıyorlar. Dün yapılan saldırı da bu konunu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yapılan saldırılara DDOS saldırıları diyoruz. Bu saldırılar sonrası siteniz çöker ve geçişi süre işlem yapamaz hale gelir. Siber saldırganlar yine bu DDOS'un altında gerçekleşen saldırılar yaparlar. Kişisel veriler karşı tarafın eline geçemez ama site üzerinden işlem yapamazsınız. Dün yapılan saldırı da bu şekildeydi.

Siber saldırıların çoğunluğu ABD ve Rusya üzerinden yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı sırasında da Türkiye'ye yönelik siber saldırıları yapılıyordu.

Bu yapılan saldırılara DDOS saldırıları diyoruz. Bu saldırılar sonrası siteniz çöker ve geçişi süre işlem yapamaz hale gelir. Siber saldırganlar yine bu DDOS'un altında gerçekleşen saldırılar yaparlar. Kişisel veriler karşı tarafın eline geçemez ama site üzerinden işlem yapamazsınız. Dün yapılan saldırı da bu şekildeydi.