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Süpermen, Batman, Ironman, Kaptan Amerika! Ne anlatıyor, ne ifade ediyor?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 04.05.2024 10:58
Yıllarca mücadelesini hayranlıkla izlediğiniz süper kahramanlar gerçekte neyi simgeliyor ve kimi koruyor? Propagandanın bu haftaki bölümünde süper kahramanlarla kurulan hegomonyayı getiriyoruz ekranlarınıza…
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Süper kahramanlar ne anlatıyor?
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