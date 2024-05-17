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Diyarbakır’da deprem konutları yükseliyor! Konutlarda son durum ne?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 17.05.2024 14:46
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Diyarbakır'da deprem konutları yapılma devam ediyor. Bölgede toplam 6 bin 40 konut yapılacak. Peki Konutlarda son durum ne? Tamamlanan kaç konut teslim edildi? 6 bin 40 deprem konutundan kaçı tamamlandı? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Deprem konutları yükseliyor
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