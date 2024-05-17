Diyarbakır’da deprem konutları yükseliyor! Konutlarda son durum ne?

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Diyarbakır'da deprem konutları yapılma devam ediyor. Bölgede toplam 6 bin 40 konut yapılacak. Peki Konutlarda son durum ne? Tamamlanan kaç konut teslim edildi? 6 bin 40 deprem konutundan kaçı tamamlandı? Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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