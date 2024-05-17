Kök ve Yollar sergisi açıldı | 19 Mayıs’a kadar açık kalacak! 14 sanatçının eseri yer alıyor

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğince hazırlanan "Kökler ve Yollar" temalı karma sergi sanatseverler ile buluştu. 14 sanatçının eserinin yer aldığı sergi 19 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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