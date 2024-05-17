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Kök ve Yollar sergisi açıldı | 19 Mayıs’a kadar açık kalacak! 14 sanatçının eseri yer alıyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 17.05.2024 16:03
Güncelleme:17.05.2024 16:26
Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğince hazırlanan "Kökler ve Yollar" temalı karma sergi sanatseverler ile buluştu. 14 sanatçının eserinin yer aldığı sergi 19 Mayıs'a kadar açık kalacak.
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