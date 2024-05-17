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Hac dönemi “Hac Vizesi” olmayanlara ceza! Kutsal topraklara vizesi girenler ceza alacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 17.05.2024 16:22
Suudi Arabistan, hac döneminde "Hac Vizesi" dışındaki vizelerle "Kural Dışı" ibadet yapmaya çalışanlara 85 bin Türk lirasına denk gelen 10 bin riyal para cezası uygulayacak. İşte detaylar…
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Hac dönemi “Hac Vizesi” olmayanlara ceza!
Hac dönemi “Hac Vizesi” olmayanlara ceza!
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