Kassam Tugayları 12 İsrail askerini öldürdü! İşte o anlar…

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. Son olarak 12 İsrail askeri pusuya düşürülerek öldürüldü. Hizbullah da İsrail mevzilerini hedef aldı. 5 İsrail askeri ise kendilerine ait tank ateşi sonucu hayatını kaybetti.

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