18 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

20 ilde Sibergöz-39 operasyonu! 74 şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2024 08:38
Güncelleme:18.05.2024 08:43
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-39" operasyonları kapsamında "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarıyla ilişkisi oldukları şüphesiyle 74 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suçlulara Sibergöz darbesi! Çok sayıda gözaltı
Suçlulara Sibergöz darbesi! Çok sayıda gözaltı
Kamuda tasarruf memur alımını nasıl etkileyecek?
Kamuda tasarruf memur alımını nasıl etkileyecek?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 19 Mayıs’a özel klip!
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 Mayıs’a özel klip!
Türkiye dört kritik bölgede önemli güce sahip
"Türkiye dört kritik bölgede önemli güce sahip"
Hac dönemi “Hac Vizesi” olmayanlara ceza!
Hac dönemi “Hac Vizesi” olmayanlara ceza!
Uçağın motoru kalkışta alev aldı!
Uçağın motoru kalkışta alev aldı!
Kök ve Yollar sergisi açıldı!
Kök ve Yollar sergisi açıldı!
ABD’den Rusya’yı kızdıracak adım!
ABD’den Rusya’yı kızdıracak adım!
Deprem konutları yükseliyor
Deprem konutları yükseliyor
Kassam 12 İsrail askerini öldürdü!
Kassam 12 İsrail askerini öldürdü!
HÜRJET’in özellikleri neler?
HÜRJET'in özellikleri neler?
Aile hekimleri artık bu ilaçları yazabilecek
Aile hekimleri artık bu ilaçları yazabilecek
Daha Fazla Video Göster