Bakan Işıkhan duyurdu: Aile hekimleri artık bu ilaçları yazabilecek

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. Öte yandan hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle birlikte raporu yazan hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek.

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