17 Mayıs 2024, Cuma
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HÜRJET'in diğer uçaklara göre hangi özellikleri öne çıkıyor? Abdullah Ağar A Haber'de anlattı: Önemli bir kuvvet çarpanı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in 19 Mayıs'ta sürpriz yapacağını duyurdu. Yerli uçağın 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yapması bekleniyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.