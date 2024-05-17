Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 19 Mayıs’a özel klip!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı özel olarak hazırlanan kliple kutladı. “Türkiye’nin Gücü ve Gençliği” sloganıyla hazırlanan klipte, Türkiye Yüzyılı’nda gençlerin sosyal yaşamda aktif, sporda ise uluslararası şampiyonalarda ülkesini başarıyla temsil ettiği vurgulandı. Televizyon kanalarında da yayınlanan klip, “19 Mayıs’ın ne demek olduğunu en iyi gençler bilir. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı; gençliğin yüzyılı, sporun yüzyılı. Türkiye’nin gücü: Gençliği. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” mesajı yer aldı.

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