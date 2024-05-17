Uçağın motoru kalkışta alev aldı! Boeing uçaklarında yeni sorun

Boeing yolcu uçaklarıyla ilgili yeni olay daha yaşandı. Bu kez Endonezya Suudi Arabistan seferini yapan yolcu uçağında kalkış anında motoru alev aldı o anlarda kameralar kayıttaydı.

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