Türkiye'nin dünyadaki kartları! AB düşünce kuruluşu: Türkiye dört kritik bölgede önemli güce sahip

AB düşünce kuruluşu, Türkiye'nin, dört kritik bölgede son 20 yılda ekonomi, ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında güçlü bir aktör olduğunu vurguladığı bir rapor yayınladı. Raporda AB ve üye ülkelerin politikalarında bu durumu dikkate almaları tavsiyesinde bulundu. EUISS’in raporunda son 20 yılda Türkiye’nin Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Afrika’ya hızla açıldığı ve burada yakın ilişkiler kurduğu belirtildi. A Haber spikeri Merve Türkay raporun detaylarını canlı yayında anlattı.

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