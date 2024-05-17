ABD’den Rusya’yı kızdıracak adım! Dışişleri Bakanı Blinken: Silahların kullanımı Ukrayna’ya bağlı

İngiltere'nin ardından ABD'de Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya içlerine saldırı düzenlemesine onay verdi. Rus ordusu ise Harkov yönündeki ilerleyişine de devam ediyor. NATO’dan yapılan açıklamada ise Rusya'nın savunma sanayi alanındaki üretiminin ABD ve Avrupa'dan daha fazla olduğu belirtildi.

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