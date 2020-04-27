Son dakika haberi... Son koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Türkiye platoya ulaştı mı? Salgın bitiyor mu? Uzman isim yanıtladı |Video

Son dakika haberi... Son açıklanan koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Türkiye koronavirüsle mücadelede platoya ulaştı mı? Koronavirüs salgını bitmeye mi başladı? Normalleşme süreci ne zaman başlar? Acil tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi... Son açıklanan koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Türkiye koronavirüsle mücadelede platoya ulaştı mı? Koronavirüs salgını bitmeye mi başladı? Normalleşme süreci ne zaman başlar? Acil tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

VERİLER MÜCADELENİN BAŞARILI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR



Oğuztürk'ün konuşmasının satır başları;

Kesinlikle bu veriler bizlerde bir umut oluşturdu. Bu verilerde bizim birkaç hususu yorumlamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi pozitif vaka sayısının iyileşen hasta sayısından az olması. Bir pandemi salgınında bizim için en önemli verilerden bir tanesi budur. İyileşen kişi sayısı vaka sayısından daha fazla olursa siz bu mücadelede başarılı bir süreç içerisindesiniz demektir. Buna ek olarak geçen haftaya kadar bizim yoğun bakımlarda yatan hastalardan entübe olan hastaların sayısı 4'lü rakamlardaydı şu an şükür ki 3'lü rakamlara düşmüş durumda bu da çok önemli. Yoğun bakımda yatan hasta sayısının da azalması. Toplam vaka sayısının da artmayan seyirde olması bizler için geleceğe umutla bakmayı sağlayan veriler. Bu mücadelenin başarılı olduğunu yorumlayabiliriz ama bizim rehavete kapılmadan net bir şekilde kurallara riayet ederek kararlılıkla devam etmesi gerekiyor.

NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Kuralları esnetebiliriz ama benim şahsi kanaatim bayrama kadar bu kuralların devam etmesi gerekiyor.