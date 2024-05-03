Beyaz ekmek gibi beyaz ekmek yaptılar! İngilizler sağlıklı beyaz ekmek tüketiyor

Tadı... Kokusu... Buğusu... Alışveriş listesinin ilk maddesi. Sofranın vazgeçilmezi. Beyaz ekmekten bahsediyoruz. Tüketimi çok ancak hastalıklara yol açtığı da gerçek. Peki, sağlıklısını üretmek mümkün mü? Sorunun cevabı için İngilizler kolları sıvadı. Çıtır çıtır ekmek laboratuvardan taze taze çıktı.

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