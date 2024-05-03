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İsrail basınında "Türk boykotu" endişesi: İsrail için ağır sonuçlar doğuracak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 15:45
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla katil İsrail'e karşı hayata geçirilen ticari kısıtlamalar, Gazze'deki soykırımın sürmesi nedeniyle 'topyekün' ambargoya çevrildi. İsrail ile tüm ticari ilişkiler, süresiz olarak askıya alındı. Atılan adım, Tel Aviv'de büyük öfkeye yol açtı. İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi çirkin sözlerle hedef aldı. İsrail medyası, Türk boykotunun etkilerinin büyük olacağı itirafında bulunurken, alınan karar dünya basınına da ilk sıradan giriş yaptı.
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