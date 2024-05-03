Araba alacaklara iyi haber! Oto ekspertizde 'MR' cihazlı' dönem!

Hastanelerdeki tomografi, MR gibi görüntüleme cihazlarını bilirsiniz. Ama bu kez röntgeni çekilen hasta değil, arabalar oldu. Bundan böyle ekspere getirilen araçlarda ne var ne yok ortaya çıkacak. Böylece hasarlı aracı hasarsız diye satmaya çalışanlar da baltayı taşa vuracak...

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