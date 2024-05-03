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Araba alacaklara iyi haber! Oto ekspertizde 'MR' cihazlı' dönem!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 19:47
Hastanelerdeki tomografi, MR gibi görüntüleme cihazlarını bilirsiniz. Ama bu kez röntgeni çekilen hasta değil, arabalar oldu. Bundan böyle ekspere getirilen araçlarda ne var ne yok ortaya çıkacak. Böylece hasarlı aracı hasarsız diye satmaya çalışanlar da baltayı taşa vuracak...
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Araba alacaklara iyi haber!
Araba alacaklara iyi haber!
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