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Geçmeyen halsizlik sorunu! Halsizliğin altında yatan temel sebep ne?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.05.2024 16:28
Günümüzde sürekli halsizlik hali sürekli yaygınlaşıyor. Sağlık sorunlarından bağımsız olarak devam eden bu halsizlik belirtileri, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Peki sürekli halsizliğin altında yatan sebepler neler?
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