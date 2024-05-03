Geçmeyen halsizlik sorunu! Halsizliğin altında yatan temel sebep ne?

Günümüzde sürekli halsizlik hali sürekli yaygınlaşıyor. Sağlık sorunlarından bağımsız olarak devam eden bu halsizlik belirtileri, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Peki sürekli halsizliğin altında yatan sebepler neler?

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