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Son dakika: Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Yunus Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında salgının gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kayıpmaz, "Eğer tedbirlere uymaya devam edersek normalleşmenin en kısa sürece yaşanacağını tahmin ediyorum. Tüm önlemlere uyduğumuz takdirde inşallah verilen bize gösterdiğine göre bayram sonunda normalleşmenin kademeli olarak başlayacağını umuyoruz. Tedbirleri asla aksatmamız lazım, rehavete kapılmamız burada önem arz ediyor. Aldığımız tedbirleri 1 ay daha devam etmesi çok önemli. Biz eğer bunu başarabilirsek, çıktığımız zamanda sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek normalleşmenin en kısa sürede normalleşmenin başlayabileceğini ümit ediyor. Bu öyle bir olaydır ki tedbirleri gevşetirseniz aynen geriye döneme riskimiz var." İfadelerini kullandı.
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