23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika: Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek? Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.04.2020
Son dakika haberi; Tedbirlerin dikkatine önem çeken ve kısıtlamalar sürecinde alınan kararlara uyulmasına dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Yunus Emre Kayıpmaz, Türkiye’deki salgının sona ereceği ve yasakların kalkacağı tarihle ilgili net konuştu. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kayıpmaz, "Aldığımız tedbirleri 1 ay daha devam etmesi çok önemli. Biz eğer bunu başarabilirsek, çıktığımız zamanda sosyal mesafe kurallarına dikkat  edersek normalleşmenin en kısa sürede normalleşmenin başlayabileceğini ümit ediyor.  Bu öyle bir  olaydır ki tedbirleri gevşetirseniz aynen geriye döneme riskimiz var.” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Yunus Emre Kayıpmaz, A Haber canlı yayınında salgının gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıpmaz, "Eğer tedbirlere uymaya devam edersek normalleşmenin en kısa sürece yaşanacağını tahmin ediyorum. Tüm önlemlere uyduğumuz takdirde inşallah verilen bize gösterdiğine göre bayram sonunda normalleşmenin kademeli olarak başlayacağını umuyoruz. Tedbirleri asla aksatmamız lazım, rehavete kapılmamız burada önem arz ediyor. Aldığımız tedbirleri 1 ay daha devam etmesi çok önemli. Biz eğer bunu başarabilirsek, çıktığımız zamanda sosyal mesafe kurallarına dikkat edersek normalleşmenin en kısa sürede normalleşmenin başlayabileceğini ümit ediyor. Bu öyle bir olaydır ki tedbirleri gevşetirseniz aynen geriye döneme riskimiz var." İfadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yanmayan kombiye İBB kazığı
Yanmayan kombiye İBB kazığı
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman açılacak?
THY'den 23 Nisan’a özel uçuş!
THY'den 23 Nisan’a özel uçuş!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1. Meclis'te önemli açıklamalar
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Geriye dönme riski var!
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Geriye dönme riski var!
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Boğaz'da şaşırtan görüntü!
Boğaz'da şaşırtan görüntü!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Başkan Erdoğan torunlarıyla buluştu
Başkan Erdoğan torunlarıyla buluştu
Bakan Selçuk Anıtkabir'de
Bakan Selçuk Anıtkabir'de
İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için internet sitesi açtı
İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için internet sitesi açtı
Daha Fazla Video Göster