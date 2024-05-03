Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu! "İsrail ile ticaret tamamen durdu"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Kurulu'nu kabülünde açıklamalarda bulundu. İsrail ile ticaretin durdurulmasına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık ve kavga peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma görmek istemiyoruz. Barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla batının bizim üzerine nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum: Dik duracağız ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur" ifadelerini kullandı.

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