Mayıs ayı koronavirüs salgınında kırılma dönemi mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, A Haber ekranlarında koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki son vaka sayılarını yorumlayan Prof. Dr. Öztürk, ‘’ 10 gündür hatta biraz daha fazla, Sayın Bakan başta olmak üzere verileri değerlendirdiğimizde, değişik ölçütlerde, daha önceki günlere göre vaka sayısında, vefat sayısında, yoğun bakıma girenler sayısında, entübe edilenlerin sayısında, yoğun bakıma ihtiyacı olan hastaların oran sayısında bir azalış söz konusuydu. Araya giren bir iki günde bazı yükselmeler olunca bir tedirginlik oldu. Şu anda son rakamlar da daha önceki bu azalmanın, bu kontrolün devam ettiğini gösteriyor.’’ Prof. Dr. Recep Öztürk ayrıca ‘’en büyük tedirginliğim’’ diyerek Mayıs ayına işaret etti.

10 gündür hatta biraz daha fazla, Sayın Bakan başta olmak üzere verileri değerlendirdiğimizde, değişik ölçütlerde, daha önceki günlere göre vaka sayısında, vefat sayısında, yoğun bakıma girenler sayısında, entübe edilenlerin sayısında, yoğun bakıma ihtiyacı olan hastaların oran sayısında bir azalış söz konusuydu. Araya giren bir iki günde bazı yükselmeler olunca bir tedirginlik oldu. Şu anda son rakamlar da daha önceki bu azalmanın, bu kontrolün devam ettiğini gösteriyor.

''EN BÜYÜK TEDİRGİNLİĞİM GELEN BAHAR''

DSÖ de daha önce Türkiye ve İngiltere'de vakalar artmaya devam ediyor derken, yeni açıklamasıyla azalmaya işaret etmiş oluyor. Fakat bütün bu azalmaların ihtiyatla karşılanması lazım. Bakın, yaklaşık 6 milyonluk bir ülke olan Singapur bu işi çok başarıyla yöneten bir ülkeydi ama son olarak baktığımızda vakalarda yeniden bir artış var. 1.037 vaka dün itibarıyla Singapur'da görüldü. Hemen yanı başımızda Rusya'da 4.774 vaka var. Bunları şu açıdan söylüyorum, kontrollerde en ufak bir gevşeme, bir rehavet duygusu tekrar vakaların ve ölümlerin artmasına yol açabilir. Eğer biz koruma tedbirlerinde, temel kurallarda en ufak bir kayıtsızlık içinde olursak bedelini ağır öderiz. O açıdan azalmaları çok büyük bir sevinçle karşılıyoruz ama beraberinde büyük bir tedirginlik de yaşıyorum. Çünkü şu anda sokağa çıkma kuralı işliyor İstanbul dahil belli illerde, umarım bu etkili olur. Ama benim en büyük tedirginliğim, gelen bahar.