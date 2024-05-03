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YKS için 40 günlük hazırlık süreci başladı! 9 Haziran’a kadar dışarı ile bağları olmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 19:38
8-9 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev alacak 100'ün üzerinde personelin yaklaşık 40 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı matbaa dönemi başladı. 9 Haziran akşamına kadar merkezde çalışacak olan personel, bu sürede aileleri de dahil hiç kimseyle görüşemeyecek.
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