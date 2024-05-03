Dil okulu gibi çarşı! Çarşı esnafı dünya dillerini konuşuyor

Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş merkezlerinden biri. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği bu çarşı adeta bir dil okulu gibi. Zira esnaf dünya dillerini konuşuyor.

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