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Dil okulu gibi çarşı! Çarşı esnafı dünya dillerini konuşuyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.05.2024 15:51
Kapalıçarşı dünyanın ilk alışveriş merkezlerinden biri. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği bu çarşı adeta bir dil okulu gibi. Zira esnaf dünya dillerini konuşuyor.
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Dil okulu gibi çarşı!
Dil okulu gibi çarşı!
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